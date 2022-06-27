أنس جابر تتقدم للمركز الثاني بالتصنيف العالمي لمحترفات التنس

المصدر: وام

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واصلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إنجازاتها في عالم اللعبة بتقدمها إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للمحترفات بالنسخة الجديدة من التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية لمحترفات اللعبة.

ورفعت أنس جابر (27 عاما) رصيدها إلى 4340 نقطة لتتبادل موقعها مع الإستونية آنيت كونتافيت - 4306 نقاط - التي تراجعت للمركز الثالث.

وكانت أنس جابر شقت طريقها إلى المراكز العشر الأولى بالتصنيف العالمي في العام الماضي من خلال فوزها بلقب بطولة برمنغهام ليكون اللقب الأول في مسيرتها ببطولات المحترفات.

وواصلت اللاعبة التونسية تقدمها في التصنيف العالمي خلال العام الحالي اثر فوزها باللقب في كل من بطولتي مدريد وبرلين، كما بلغت النهائي في كل من بطولتي تشارلستون وروما.

وتتصدر اللاعبة البولندية الشابة إيجا سواتيك (21 عاما) التصنيف العالمي حالياً برصيد 8576 نقطة.

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