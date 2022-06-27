صراع النجوم يبدأ في «ويمبلدون» اليوم

المصدر: لندن - وكالات

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تنطلق اليوم بطولة «ويمبلدون للتنس» ثالثة بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، ويتأهب نجوم ونجمات العالم لصراع قوي لحصد اللقب، والمنافسة على جوائز مالية قياسية تبلغ 40.35 مليون جنيه استرليني (نحو 50 مليون دولار) بزيادة 15.23 % عن جوائز النسخة الماضية في 2021، ويحصل الفائز للقب الفردي على مستوى الرجال أو السيدات على مليوني جنيه استرليني، فيما يحصل ثنائي الزوجي على 540 ألف استرليني، وثنائي الزوجي المختلط على 124 ألف استرليني.

وجنبت القرعة كلاً من الصربي ديوكوفيتش حامل اللقب، والإسباني نادال المصنف الثاني بالبطولة، المواجهة المبكرة، ولن يلتقيا إلا في المباراة النهائية حال مواصلتهما الطريق للنهائي، وسيكون الروسي دانيال ميدفيديف المصنف الأول على العالم حالياً أبرز الغائبين كما يغيب المخضرم السويسري روجيه فيدرر لعدم اكتمال تعافيه، علماً بأنه لم يشارك في أي مباراة منذ هزيمته في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون 2021. ويلعب ديوكوفيتش الساعي لحصد اللقب رقم 21 في مواجهة لاعب كوريا الجنوبية كوون سون-وو، بينما يلتقي نادال مع الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولا.

ووضعت القرعة النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في مواجهة الفرنسية هارموني تان، بالدور الأول، فيما تأمل التونسية أُنس جابر تحقيق نتيجة أفضل من بلوغها ربع النهائي في 2021، لا سيما بعد المستويات المميزة التي تقدمها هذا الموسم بعد تتويجها بدورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، وتحقيقها لقب دورة برلين على الملاعب العشبية، ما مكّنها من التقدم في التصنيف العالمي، وتبدأ أُنس جابر مسيرتها بالبطولة أمام السويدية بيوركلون المصنفة 128 ، بحثاً عن أول ألقابها في بطولات التنس الكبرى، وستلعب الرومانية هاليب المصنفة 16 والبطلة السابقة في مواجهة التشيكية كارولينا موخوفا.

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