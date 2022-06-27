9 لاعبين في معسكر «ناشئي الجودو» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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وافق مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على توصية اللجنة الفنية للجودو، بإقامة معسكر إعداد لمنتخب الإمارات الوطني للجودو للشباب والناشئين بالفجيرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو المقبل، ويضم 9 لاعبين، هم أحمد جاسم، زايد فيصل النقبي (اتحاد كلباء)، سعيد النقبي (الفجيرة للفنون القتالية) في فئة الشباب: حمد الهاشمي (خورفكان)، منصور جمعة، مانع جمعة، خالد وليد (الشارقة)، محمد عبد الله الشعالي (النصر)، وحميد الشامسي (اتحاد كلباء)، في فئة الناشئين، ويقام المعسكر استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للجودو في بانكوك، خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو المقبل، وستكون التدريبات اليومية بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، أن مشاركة المنتخب في الآسيوية، تأتي ضمن خطة الاتحاد الخماسية، والتي يتم خلالها التركيز على الفئات العمرية الصغرى، بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية. كما وجّه محمد بن ثعلوب الدرعي، الشكر لمجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومديره العام أحمد الزيودي.

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