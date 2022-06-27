مشاركة كبيرة في مبادرة «مارس الرياضة واستمتع بالحياة»

المصدر: الفجيرة - البيان

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نظمت الهيئة العامة للرياضة، مبادرة «مارس الرياضة واستمتع بالحياة»، في ممشى مسجد الشيخ زايد في الفجيرة، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين وأفراد المجتمع، بهدف التشجيع على رياضة المشي، وعلى الممارسة اليومية للرياضة. وتأتي المبادرة، ضمن سلسلة مبادرات «الرياضة للحياة» وسار المشاركون لمسافة 2 كيلومتر، بهدف ترسيخ حضور الرياضة كنشاط يومي.

وأشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة، إلى أن النهج الجديد الذي تسعى الهيئة إلى ترسيخه، يركز على المبادرات المرتبطة بالرياضة المجتمعية، بما يتناسب مع رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة.

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