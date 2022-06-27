تريم مطر: هدفي إعادة لعبة الشطرنج لمكانها الطبيعي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج في أول تصريح له عقب فوزه في انتخابات الدورة الجديدة التي أقيمت أول من أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أنه سيعمل على إعادة لعبة الأذكياء إلى مكانها الطبيعي، وتكوين جيل جديد من اللاعبين المواطنين والمقيمين بعد حالة الركود التي كانت تعاني منها اللعبة طيلة الفترة الماضية. وأفاد بأنه سيبذل كل الجهود من أجل إعادة إشعاع لعبة الشطرنج وتصحيح مسارها ولمّ شمل الأندية، وقال: جئت من أجل اللعبة وليس بحثاً عن المنصب، وسأعمل على إعادة هيبة اللعبة ومكانتها الطبيعية، دولة الإمارات معروفة بكونها من أقوى دول الشرق الأوسط في لعبة الشطرنج والحاضنة لها منذ عقود، ويجب أن نحافظ على هذه المكانة.

وتابع: لدينا أسماء لامعة في الشطرنج وأبطال العالم يعملون لهم ألف حساب، لما لا ننافس نحن على لقب بطولة العالم؟ خصوصاً وأننا نحصل على دعم كافٍ لا يتوفر في أي دولة أخرى في العالم.

وأكد أن خطته العاجلة تركز على إعادة الأنشطة الشطرنجية التي أهملت سابقاً وتعزيز الحضور الدولي للاعبينا، موضحاً أن هدفه الرئيسي تطوير اللعبة وخلق جيل جديد من اللاعبين، ومشدداً على ضرورة التركيز على اللاعبين الصغار ومراحل التكوين المبكر.

نتائج

وحصل تريم مطر مرشح نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على 14 صوتاً مقابل صوتين فقط لمنافسه محمد الزرعوني مرشح نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية،.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز 5 مرشحين بعضوية مجلس الإدارة هم: سيف النعيمي «العين للشطرنج والألعاب الذهنية» (15 صوتاً) ومشعل آل بركت «الفجيرة للشطرنج والثقافة» (15 صوتاً) وسعود الكتبي «الذيد» (14 صوتاً) وعمر النعيمي من «عجمان للشطرنج» (14 صوتاً)، وعبد الرحمن المعيني «الشارقة الثقافي للشطرنج» «صوتين فقط» وسيكون احتياطياً.

وفي عضوية الشباب، فاز بالمقعد ناصر بن عامر «اتحاد كلباء» 10 أصوات، فيما جاء الاحتياطي الأول مروان العوضي «عجمان للشطرنج» 5 أصوات، والاحتياطي الثاني ماجد العليلي «الفجيرة للشطرنج» صوت واحد، فيما فازت خلود الزرعوني بالمقعد النسائي بالتزكية.

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