«الطائرة» تعتذر عن عدم المشاركة في التحدي الآسيوي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس إدارة الاتحاد للكرة الطائرة في اجتماعه برئاسة عبد الله الدرمكي، الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس التحدي الآسيوي للرجال المقر إقامته خلال أغسطس 2022 في قيرغيزستان، نظراً لضيق الوقت لإعداد المنتخب بصورة جيدة. فيما تم اعتماد خطة إعداد المنتخب الوطني للسيدات للمشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات المقرر إقامتها في الأردن خلال نوفمبر 2022.

كما اعتمد مشاركة المنتخب الوطني للشباب في بطولة غرب آسيا للشباب المقرر إقامتها خلال يوليو القادم في المملكة العربية السعودية، وبطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها خلال أغسطس في مملكة البحرين، لتعتبر هذه المشاركات بداية خطة إعداد المنتخب من اللاعبين مواليد 2003 و2004 و2005 و2006، والذين سوف يتم الاعتماد عليهم في الأولمبياد الخليجي للشباب والناشئين المزمع إقامته في الدولة مطلع العام القادم.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، اعتماد البدء في خطة المجلس لتطوير الكرة الطائرة الشاطئية بالدولة، وذلك بتعميم استبيان على الأندية لاستيضاح مدى رغبتهم بالمشاركة في مسابقات الكرة الطائرة الشاطئية، والفئات المناسبة للنشاط، والمعوقات التي تحول حول تفعيل نشاط اللعبة بالأندية، للعمل على حل تلك المعوقات.

كما اعتمد المجلس، إقامة دورات تدريبية لتأهيل حكام جدد على مستوى الدولة، لخلق كوادر مواطنة في مجال التحكيم من الجنسين الذكور والإناث، حتى يتم الاعتماد عليهم خلال الفترة القادمة، وكذلك إقامة دورات صقل للحكام الحاليين لشرح جميع التغييرات التي طرأت على قانون اللعبة.

كما أكد المجلس، على قراره السابق باعتماد إقامة دورة التحليل الإحصائي للمباريات باستخدام نظام الداتا فولي، بهدف توفير كادر من المدربين المواطنين واللاعبين القدامى للاستفادة منهم في تشكيل الأجهزة الفنية للأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك تنظيم دورة في الإدارة الرياضية لتأهيل مديرين للفرق، بالإضافة إلى دورة متقدمة للمدربين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز