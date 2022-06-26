" اتحاد رياضة المرأة " يحتفي بإنجازات الفرق النسائية في "الألعاب الخليجية"

المصدر: وام

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احتفى اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بإنجازات الفرق النسائية المشاركة ضمن وفد الدولة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 30 مايو الماضي.

أقيمت الفعالية الاحتفالية بمقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي في إطار جهوده لتشجيع وتحفيز اللاعبات على مزيد من الإنجازات و انطلاقا من حرصه على تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على منصات التتويج محليا وإقليميا ودوليا.

شهدت الفعالية حضور كل من سعادة نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وسعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية و المالية للجنة الأولمبية الوطنية وعضوات اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، هند العليلي رئيسة اللجنة القانونية، وموزة الشامسي رئيسة لجنة المنتخبات، وأصيلة الهاشمي رئيسة لجنة المسابقات.

تخلل برنامج الاحتفاء بإنجازات الفرق النسائية جلسة حوارية تحت عنوان "صناعة القيادات النسائية في مجال الرياضة"، قدمتها الدكتورة عبير سلطان.

و أكدت سعادة نورة السويدي أن احتفاء اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالفرق النسائية المشاركة ضمن وفد دولة الإمارات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، يعتبر دعوة و حافزا لمزيد من النجاحات والإنجازات بما يسهم في الدفع برياضة المرأة في دولة الإمارات إلى مستويات أفضل من التطوير والتميز تناغما مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي تقدم كامل رعايتها لتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية من أجل التحليق في سماء الإبداع والتميز في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

و أشادت السويدي بدور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة - النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وجميع مسؤولي اللجنة لإنجاح مشاركة الدولة في هذا المحفل الخليجي المهم.

و قالت : "يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع لاعباتنا لما حققنه من إنجازات مشرفة عززت من مكانة دولتنا في مجال الرياضة النسائية و واصلن من خلالها مسيرة بطلات الإمارات اللاتي عهدنا نجاحهن وتألقهن الذي سطع بجميع الألعاب الرياضية في ظل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات".

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان أهمية و قيمة الإنجاز في مجتمع دولة الإمارات، تحقيقا لنهج القيادة الرشيدة في الاحتفاء بأبناء وبنات الوطن في جميع المجالات.

و أشارت سليمان إلى الدور البارز الذي يضطلع به اتحاد الإمارات لرياضة المرأة برئاسة سعادة نورة خليفة السويدي من خلال الدعم و الاهتمام الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تعزيز مسيرة رياضة المرأة والوقوف بجانبها لتحقيق أفضل النتائج في المحافل كافة.

و ثمنت تكريم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لبنات الوطن عقب حصدهن 17 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة شهر مايو الماضي والتي حققت فيها الإمارات المركز الثالث في جدول الترتيب العام، مشيدة بأداء اللاعبات ومستوياتهن المشرفة في جميع المنافسات التي شاركن فيها.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة منتخب السيدات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي أقيمت في خمس ألعاب رياضية وهي ألعاب القوى، وقدم الصالات، والدراجات الهوائية، والبادل تنس، وكرة السلة 3*3، وشاركت بها 41 لاعبة إماراتية، أثمرت عن تحقيق 17 ميدالية ملونة بواقع 7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية، لتواصل الرياضة النسائية بهذه النتائج الطيبة السير على نهج التميز وبذل الطاقات ومضاعفة العمل والإنجاز.

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