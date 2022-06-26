أكثر من 400 مشارك في سباق برجيل المجتمعي للجري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطب سباق برجيل المجتمعي للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «في بي اس» للرعاية الصحية، والذي أقيم صباح أمس في مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، أكثر من 400 مشارك ومشاركة من مختلف الجنسيات والأعمار، ليحقق السباق تفاعلاً كبيراً بين عموم فئات المجتمع، ويعزز من دعم العاملين في الخطوط الأمامية تقديراً لجهودهم المبذولة في التصدي للأمراض والأوبئة والجائحات.

وأُتيحت الفرصة لجميع المستويات للمشاركة في السباق، فيما تراوحت أعمار المشاركين بين الـ 3 سنوات وصولاً إلى عمر الـ 59 سنة.

وأكد د. زهير الشرفي مدير قسم الطوارئ واستشاري طب الطوارئ في مدينة برجيل الطبية، أن الحفاظ على اللياقة البدنية خلال فصل الصيف يمثل تحدياً كبيراً للجميع، لكنه ممكن من خلال اتباع العديد من الإرشادات والمتطلبات الضرورية.

وقال الشرفي: «من الممكن للجميع ممارسة الرياضة في فصل الصيف شرط جدولة هذه الممارسة إما في الصباح الباكر أو في أوقات المساء لتجنب التعرض لأشعة الشمس، كما يجب المحافظة على رطوبة الجسم بشرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة».

من جانبها، عبرت الممرضة شينامول شيريان «إحدى بطلات الخطوط الأمامية»، عن فخرها وسعادتها بعد مشاركتها في السباق، وأوضحت دور الرياضة في إلهام الجميع لحياة أكثر سعادة وصحة، مبينة أنها ستواصل المشاركة في السباقات المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، حفاظاً على لياقتها البدنية، وسعياً منها لمواصلة المشاركة المجتمعية.

يذكر أن سباق برجيل المجتمعي للجري هو السباق المجتمعي الأخير الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي هذا الموسم، ومن المرتقب الإعلان عن مجموعة من السباقات المجتمعية لموسم 2022 – 2023 الذي ينطلق شهر سبتمبر المقبل، والذي يشمل العديد من الرياضات كالجري، الدراجات الهوائية، الترايثلون، دياثلون، أكواثلون، السباحة وغيرها من الرياضات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز