استعدادات يد شباب الأهلي للموسم الجديد منتصف يوليو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أن استعدادات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي للموسم الجديد 2022/2023، ستنطلق منتصف شهر يوليو، بقيادة المدرب الجزائري كمال عقاب، ومساعده الوطني عمر أحمد للسنة الثانية على التوالي، ومدرب حراس المرمى نور الدين الطرابلسي.

وأضاف ماجد أهلي: البحث جارٍ على قدم وساق، للتعاقد مع لاعبين محترفين «سوبر»، من ضمن الفئات الأربع، والمتوافقة مع لوائح ونظم اتحاد اليد، لضمهم لصفوف الفريق في الموسم المقبل، ليحلا مكان كل من المحترف الفرنسي ايروان مانويل والتونسي أسامة الغشام، المحترف بفئة المقيمين، ليكملوا منظومة التفوق لفريق الفرسان، الذي يضم كوكبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات، لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي لا تغيب شمسها عن قلعة الفرسان.

شكر

ووجّه ماجد أهلي، شكره وتقديره لقيادة النادي، ومجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، بقيادة الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بقلعة الفرسان، والذي وجّه بالبحث الجاد والسريع للتعاقد مع لاعبين سوبر لكافة ألعاب النادي، ومنها كرة اليد على وجه الخصوص، مشيداً بدعم مجلس إدارة النادي، وإدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، مقدراً الجهود والمتابعة الدؤوبة التي يقوم بها الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بالنادي، والتي لم ولن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بكافة الفرق الرياضية بالنادي، وبكافة الألعاب والمناشط الرياضية والثقافية والمجتمعية، بفضل الانسجام القائم بين أبناء النادي على مستوى الإدارة واللجان المختصة في جميع الألعاب.

طموح

وأكد ماجد أهلي، أن «فرسان دبي»، لم يوفقوا كثيراً، كما هو معتاد في المواسم السابقة، رغم سعيهم الجاد لمواصلة مسيرة التميز بساحات اللعبة، ونافسوا على الحصول على الألقاب حتى نهاياتها، وحققوا وصافة كأس رئيس الدولة، ووصافة الدوري العام مع الجزيرة، بتعادلنا بالنقاط 19 نقطة لكل فريق، والمسابقة الثالثة كأس الإمارات، ويحسب لفريقنا، الفوز بلقبها الأخير بالموسم قبل الماضي، هذا إلى جانب اعتلاء منصات التتويج لمعظم مسابقات المراحل السنية (الشباب والناشئين والأشبال والصغار)، وهذا يبعث على التفاؤل بالمستقبل، وسيتم دفع عدد كبير من لاعبي فريق الشباب لصفوف الفريق الأول بالموسم الجديد.

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