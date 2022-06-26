مشاركة مميزة لـ«كاراتيه الإمارات» في اليوم الأولمبي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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شاركت «كاراتيه الإمارات» بتميز في فعاليات اليوم الأولمبي، والذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، الخميس الماضي في نادي ضباط شرطة دبي، تحت شعار «الرياضة من أجل السلام»، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، السكرتير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر جاسم، إضافة إلى نخبة من لاعبي ولاعبات الكاراتيه من فئة الأشبال، الذين قدموا عرضاً مبهراً في فنون اللعبة.

وحضر اليوم الأولمبي، المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية في الإمارات.

وأكد اللواء «م» الرزوقي على أهمية التفاعل مع جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز دور الحركة الأولمبية في الإمارات، مشيداً بجهود القائمين على الحدث، والذي يتم الاحتفال به سنوياً من قبل عموم اللجان الأولمبية في العالم.

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