العراق رئيساً للاتحاد الدولي لرفع الأثقال

المصدر: دبي - علي شدهان

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فاز العراقي محمد حسن جلود برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الاثقال في الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة الألبانية تيرانا، ليكون العراقي جلود أول عربي يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

فوز مستحق

وهنأ رعد حمودي، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، جلود بالفوز المستحق، مشيراً إلى أن جلود يعد كفاءة إدارية عراقية لها تجربة طويلة في العمل الإداري الأولمبي.

تطوير الرياضة

وتمنى حمودي أن يوظف جلود خبراته في تطوير رياضة رفع الأثقال من خلال الارتقاء بأرقام الرباعين دولياً وآسيوياً وعربياً وعراقياً.

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