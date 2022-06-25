ختام «تدريبية حكام الكرة الشاطئية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت محاور الدورة التدريبية لحكام كرة القدم الشاطئية، التي نظمها اتحاد الكرة في مقره بدبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 22 حكماً، وشهد ختام الدورة حمد بن حنيفة عضو لجنة الحكام، وإبراهيم المنصوري نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية باتحاد الكرة، وقاما بتسليم شهادات الدورة للحكام المشاركين.

وأعرب الإيطالي مايكل كونتي محاضر الاتحاد الدولي عن تقديره لدور اتحاد الكرة ودعمه لحكام الكرة الشاطئية، واهتمامه بالتنسيق مع «فيفا» لعقد دورات تدريبية وورش عمل لتطوير الخبرات، وحرصه على مواكبة ونقل كل المستجدات التطويرية التي شهدتها اللعبة أخيراً، مشيراً إلى أن تميز الحكم يساعده في نيل ثقة مسؤولي إدارة الحكام في الاتحاد التابع له، وهي خطوة مهمة لمسيرته في مجال التحكيم وتسهم بشكل كبير في نيله لثقة الاتحادين القاري والدولي.

استعرض المحاضر الدولي ميشيل كونتي بعض الحالات التحكيمية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية «روسيا 2021» بين ناديي لوكوموتيف موسكو الروسي وبراغا البرتغالي وكيفية تفاديها من خلال تقدير المواقف والتحرك الصحيح واتخاذ القرار المناسب لكل حالة وفقاً لقانون اللعبة، وتناول متوسط الجهد المبذول لحكام بطولتي كأس العالم للكرة الشاطئية في مونديالي «باراغواي 2019»، و«روسيا 2021»، والذي شهد زيادة ملحوظة في متوسط سرعة الحكام في المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز