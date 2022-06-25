منتخب الجودو يدشن مشاركاته في غراند سلام منغوليا غداً

المصدر: دبي - البيان

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تختتم مساء غد بطولة أولان باتور غراند سلام للجودو، التي استضافتها منغوليا، بمشاركة 257 لاعباً ولاعبة من 30 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني للجودو، الذي يسجل حضوره الأول غداً، من خلال مشاركة لاعبين هما جريجور ارام، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كغم، والذي يواجه بطل كوريا الجنوبية هونغ وأنع في الدور التمهيدي للوزن الثقيل، بينما يلتقي لاعبنا ماجو معروف اللاعب الأوزبكي أولتيبوف بيكمورود في دور الـ 16 من منافسات وزن فوق 100 كغم، والتي تتواصل منافساتها حتى الدور النهائي، والتتويج مساء الغد.

وكانت بعثة منتخبنا قد تلقت مكالمة هاتفية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، عقب التدريب الختامي للمنتخب، الذي يستعد بدوره عقب تلك المشاركة لبطولة المجر غراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل، وذلك بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف، وبمشاركة اللاعبين الثلاثة الباقين وهم: جور شغيلي المشارك في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوغزاري في وزن تحت 81 كغم، وجاء الاتصال بهدف الاطمئنان على جاهزية منتخبنا لتحدي منغوليا، الذي يشهد مشاركة أبرز اللاعبين المصنفين.

وذكر ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة أن اللاعبين جريجور ارام وماجو معروف أكملا استعداداتهما لخوض المنافسات، تطلعاً لمشاركة إيجابية قبل التوجه إلى إسبانيا لإقامة معسكر قصير، استعداداً لبطولة المجر غراند سلام، التي تشهد مشاركة 63 دولة، من بينها دول 6 عربية، تتقدمها دولة الإمارات ثم البحرين، السعودية، قطر، لبنان وتونس.

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