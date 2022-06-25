تجديد الثقة يدعم استقرار «يد الشارقة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن نادي الشارقة تجديد الثقة في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفرق كرة اليد ومن ضمنها الفريق الأول للرجال للموسم الجديد، والذي ينطلق منتصف سبتمبر 2022، وأكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الألعاب الرياضية بالنادي أن إدارة الألعاب الجماعية بالنادي وبموافقة مجلس إدارة النادي بقيادة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة حريصة على التحضير المبكر للموسم الجديد لجميع الألعاب الرياضية بالنادي ومنها كرة اليد، وبمتابعة دؤوبة من جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف اليد، ما يعكس الاهتمام والدعم لفرق النادي من أجل المحافظة على الإنجازات.

وأوضح جاسم محمد مشرف كرة اليد بأن تجديد الثقة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين المحترفين بصفوف الفريق الأول لكرة اليد تم مبكراً للقيام بمسؤولياتهم اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، وقال: تم تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة الجزائري سفيان حيواني ومساعده جمعة العشر، والإداري جابر الأميري وعادل مرابط للعلاج الطبيعي، إلى جانب اللاعبين المحترفين وهم التونسي مصباح الصانعي للسنة الثانية على التوالي بفئة المحترفين والجزائري زهير نايم بفئة المقيمين والمغربي محمود فائز بفئة مواليد الدولة ليكملوا الإنجاز مع لاعبينا المواطنين.

محطة

وكشف علي حسين المرزوقي مدير الفريق الأول للعبة بالنادي حرص إدارة النادي على إقامة بطولة المرحوم الشيخ محمد بن خالد القاسمي لكرة اليد، والتي تمثل عرفاناً بدوره الرياضي، ومن المقرر انطلاقها نهاية أغسطس، وتعد محطة مهمة لإعداد الفرق المشاركة للموسم الجديد، وقال: البطولة تشهد مشاركة 5 فرق خليجية وعربية إلى جانب الشارقة ومليحة ودبا الحصن ليكون مجموع المشاركين 8 فرق.

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