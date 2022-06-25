غدا.. منتخبنا للجودو يدشن مشواره في "أولان باتور جراند سلام" بمنغوليا

المصدر: وام

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يسدل الستار غداً على منافسات بطولة "أولان باتور جراند سلام للجودو"، المقامة في منغوليا بمشاركة 257 لاعبا ولاعبة يمثلون 30 دولة، من بينهم لاعبو منتخبنا الوطني الذي يدشن حضوره بمشاركة كل من اللاعبين جريجور ارام، وماجو معروف.

وسيواجه لاعبنا جريجور ارام نظيره الكوري الجنوبي هونج اونج في الدور التمهيدي للوزن الثقيل، بينما يلتقي ماجو معروف مع الأوزبكي أولتيبوف بيكمورود في دور الـ16 لوزن فوق الـ100 كجم، كما ستقام أيضا منافسات الدور النهائي والتتويج الأحد.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، في مكالمة هاتفية على بعثة منتخبنا الوطني عقب التدريب الختامي للمنافسات.

من جانبه أكد ناصر التميمي الأمين العام لإتحاد المصارعة والجودو جاهزية لاعبينا لخوض المنافسات في البطولة من أجل تحقيق نتيجة ايجابية قبل السفر اسبانيا لاقامة معسكر قصير استعدادا للمشاركة في بطولة المجر جراند سلام.

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