24 لاعباً في معسكر منتخب شباب الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، بالشكر إلى خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأعضاء مجلس إدارة النادي، لموافقتهم على استضافة تدريبات المنتخب الوطني للشباب، الذي يستعد لخوض بطولتي غرب آسيا للمنتخبات مواليد عامي 2003 و2004 في السعودية من 20 يوليو إلى 1 أغسطس المقبلين، والبطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة في البحرين من 19 إلى 30 أغسطس 2022.

وانتظم في تدريبات منتخب الشباب لمواليد أعوام 2003 و2004 و2005، في صالة نادي عجمان، 24 لاعباً في المرحلة الأولى من التجمع، وتستمر أسبوعاً قبل بدء المرحلة الثانية، وتقتصر على 16 لاعباً، وتتضمن معسكراً داخلياً في بداية يوليو المقبل، ويتخللها راحة قصيرة لمدة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية.

ويقود التدريبات جهاز فني مكون من المدرب أحمد ندا هلال، ومساعده مروان رفعت عبد الحميد، ومعهما مدير الفريق علي صالح الدولة، والدكتور ضياء الدين حامد، وعدنان محمد عبد الرحمن متخصص الإحصاء والمنسق العام.

هدف

وحدد عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، الهدف من المشاركة في بطولتي غرب آسيا وكأس آسيا، قائلاً: «نسعى لتحضير منتخبنا الوطني للشباب من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في الإمارات خلال العام المقبل، وسنحاول تقديم أداء مشرف».

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