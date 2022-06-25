الإمارات عاصمة الرجبي في الشرق الأوسط

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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أكد الاتحاد الدولي للرجبي دعمه الكبير لنشاط اتحاد الإمارات المحلي والإقليمي لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها، واطلع الاتحاد الدولي على تقرير عن النشاط والخطط الاستراتيجية المطلوب التنسيق فيها مع الاتحاد الدولي لجعل الإمارات عاصمة للرجبي في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفد اتحاد الإمارات للرجبي برئاسة محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي مع ممثلي الاتحاد الدولي للعبة برئاسة ديفيد كاريجي مسؤول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للرجبي، بحضور سعود بالشالات عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي.

وحازم حسن المدير الإداري، وتم الاجتماع بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز، وجاءت الزيارة ضمن برنامج عمل الاتحاد الدولي، والذي يستضيف فيه ممثلين الاتحادات في مختلف أنحاء العالم، حيث كانت دبي الواجهة الرئيسية لاستضافة الاتحاد الدولي لاجتماعاته السنوية.

وأكد محمد الزعابي أن اتحاد الرجبي حريص على توطيد العلاقات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة والداعمة لرياضة الرجبي، حيث إن العلاقة القوية مع الاتحاد الدولي ستضمن تحقيق أكبر قدر من المنافع لنشر اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، كما يسعى الاتحاد جاهداً فالتعاون لإشراك المؤسسات الحكومية الرياضية لتكون جزءاً من خطة نجاح الرجبي خلال السنوات المقبلة، ونتطلع للمزيد.

وسعى اتحاد الرجبي لجعل الإمارات مركزاً جديداً لأهم الفعاليات والمسابقات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي، حيث سيتم التنسيق في دراسة استضافة الإمارات عدد من اهم مسابقات الرجبي فالعالم خلال الأعوام المقبلة، كما أثنى الاتحاد الدولي للرجبي على شفافية وجهود الاتحاد الإماراتي للرجبي في نشر الرياضة والحفاظ على أعداد الممارسين في المسابقات المحلية.

زيارة

من جهة أخرى قام رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي قيس الظالعي بزيارة لمقر اللجنة الأولمبية البنغلادشية في العاصمة دكا بدعوة من أمينها العام سيد شاهد، وبحضور أمين عام اللجنة الأولمبية النيبالية نيليندرا راج، حيث تم مناقشة سبل التعاون الأولمبي بين بنغلاديش ونيبال وأهمية تواجد رياضة الرجبي في برنامج دورة الألعاب بجنوب آسيا،

كما حضر الظالعي سلسلة مباريات منتخبي بنغلاديش ونيبال للرجبي على ملعب القوات المسلحة في دكا.

«العربية» في لبنان

واعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للرجبي استضافة لبنان للنسخة الأولى من البطولة العربية للرجبي فئة 15 لاعباً للأندية الأبطال والتي ستقام خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 4 فرق من الإمارات، مصر، لبنان، وتونس.

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