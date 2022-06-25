«هاتريك طواف فرنسا» هدف «الإمارات للدراجات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك فريق الإمارات للدراجات في طواف فرنسا؛ السباق الأشهر في العالم، بهدف الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق «هاتريك».

ويجتمع أبرز وأفضل دراجي العالم للمشاركة في 21 مرحلة يتضمنها الطواف، وتقام أولى مراحله في الأول من يوليو المقبل، وتبدأ من السباق ضد الزمن على مسار بطول 13.2كم، قبل أن يتوجه الدراجون إلى الجبال لاختبار قدراتهم ومهاراتهم، ويعد السلوفيني تادي بوغاتشار، نجم فريق الإمارات، أحد أبرز الدراجين المشاركين في الطواف؛ ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي بلقب طواف فرنسا، ما سيمكنه من الانضمام إلى نادٍ حصري يضم أشهر دراجي العالم .

ويحظى بوغاتشار بدعم زملائه في فريق الإمارات الذين أنهوا مشاركة مميزة في جولة سلوفينيا، محققين الفوز في 4 مراحل من مراحلها الخمس.

استعدادات

وقال تادي بوغاتشار: فريق الإمارات على أتم الاستعداد لخوض طواف فرنس ولدينا تشكيلة قوية ومتقاربة، ونحن على ثقة كاملة من قدراتنا، كما أن استعداداتنا مثالية، ومتشوق إلى انطلاقة سباقات الطواف، وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات: عندما تشكل فريق الإمارات عام 2017، وضعنا خطة خمسية طموحة تهدف إلى الفوز في طواف فرنسا لترسيخ مكانة الفريق كأحد أفضل الفرق المشاركة في الطواف العالمي.

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