منتخبات الكاراتيه تتحضر للمشاركات الخارجية

المصدر: ( دبي- البيان الرياضي)

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يقيم اتحاد الإمارات للكاراتيه تجمعاً للمنتخبات الوطنية، استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة، في مقدمتها دورة الألعاب الخليجية 2023، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الثالثة من عصر يوم غدٍ، على الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي. ويأتي التجمع في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى بناء منتخبات وطنية قوية لأعمار من 11 حتى 17 عاماً «ذكور وإناث»، وبالتعاون والتنسيق بين اللجنتين الفنية والمنتخبات.

ويتضمن التجمع، خوض مباريات بين اللاعبين واللاعبات بتحكيم طاقم حكام دولي من حكام الدولة، بحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، رئيس لجنة المنتخبات، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي.

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