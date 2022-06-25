«شباب السلة» يستعد للبطولة العربية

المصدر: (دبي - البيان)

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يستأنف منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة معسكره الإعدادي اليوم في خورفكان استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو المقبل.

وكان منتخبنا الوطني قد أقام معسكراً في دبي خلال الفترة الماضية، لينتقل إلى مدينة خورفكان خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري، بمشاركة 20 لاعباً.

وأكد راشد النقبي مدير المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات لكرة السلة أن منتخب الشباب سيواصل التدريبات خلال الفترة المقبلة، حيث سيخوض معسكراً ثالثاً في دبي خلال الفترة من 1 يوليو، وحتى 7 من الشهر نفسه، ثم تتوقف التدريبات نظراً لإجازة عيد الأضحى المبارك على أن يغادر إلى القاهرة يوم 12 يوليو المقبل، حيث يترأس البعثة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد.

وأشار النقبي إلى أن المنتخب الشاب أمامه العديد من الاستحقاقات بجانب البطولة العربية، حيث يستعد لخوض التصفيات الآسيوية التي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبلين.

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