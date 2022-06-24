شرطة دبي تشارك في دورة الألعاب الدولية بمدينة روتردام الهولندية

المصدر: وام

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تشارك فرق شرطة دبي في دورة الألعاب الشرطية الدولية التي تستضيفها مدينة روتردام الهولندية خلال الفترة من 21 حتى 31 يوليو المقبل.

وتجمع الدورة أكثر من 10 آلاف رجل شرطة من حول العالم يتنافسون في حوالي 70 مسابقة رياضية، حيث تشارك شرطة دبي في الكروس فيت والدراجات والتجديف وغيرها.

وقال المقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع " هدفنا من المشاركة هو التواجد في هذا المحفل الشرطي الدولي الكبير وتقديم صورة عن القدرات الرياضية لرجل الشرطة الإماراتي، وتجسيد صورة من الواقع الإماراتي في هذا الأولمبياد".

وأضاف " توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واضحة بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لرجال الشرطة سعيا لرفع معدل لياقتهم البدنية ليكون مؤهل لحماية المجتمع وأفراده، وفي نفس الوقت تلبية هواياته الرياضية وتحقيق طموحاته".

وقال " تسعى دائماً إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى استثمار كل فرصة لتقديم يد العون والمشاركة في أي حدث رياضي يهم المجتمع ويفيد أفراده، وفي نفس الوقت يكون بمثابة طريقة للتواصل الإيجابي مع الأخرين، ومن هنا جاء قرار استضافتنا لفعاليات اليوم الأولمبي أمس".

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