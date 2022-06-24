"الداواز".. رياضة صينية شعبية تقطع الأنفاس

المصدر: البيان

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أمسك سايبولا ابن الـ 19 ربيعا، عصاه الطويلة وتقدّم بخطوات حذرة فوق خيط فولاذي رفيع، مشدود بين بنايات شاهقة في شارع مأكولات بمدينة اورومتشي بشينجيانغ بالصين، حيث يمارس سايبولا رياضة "الداواز"، والتي تعني المشي على الحبل في اللغة الويغورية.

وقد تم إدراج رياضة الداواز في القائمة الوطنية للتراث غير المادي. وتعد من بين الألعاب البهلوانية الشعبية للويغور في شينجيانغ، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويمسك البهلواني عمود التوازن بطول عدة أمتار بين يديه، ويمشي فوق حبل مرتفع، ويقوم بحركات تقطع الأنفاس، مثل الجري والقفز أو الاستلقاء.

وتتطلب هذه الرياضة من البهلواني تركيزا عاليا ومهارات خارقة.

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