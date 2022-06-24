منصور بن محمد يُعيد تشكيل «إدارة دبي للشطرنج والثقافة»

المصدر: (دبي - وام)

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أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، برئاسة خالد علي بن زايد، وعضوية كل من نجيب محمد صالح نائباً للرئيس، وسعيد يوسف شكري، وأمل عبد العزيز العارف، وعثمان موسى عبدالله، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويُلغى أي نص في أي قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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