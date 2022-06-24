المطروشي يحقق رقماً جديداً في مونديال السباحة

المصدر: ( دبي - البيان)

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حقق يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني، رقماً جديداً للدولة في سباق 100 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة بالمجر، مسجلاً 55.37 ثانية، ليكسر زمنه السابق وقدره 55:85 ثانية، والذي كان حققه في«الألعاب الخليجية» مؤخراً، وكان اللاعب حقق زمناً قدره 51:58 ثانية، في سباق 100 متر حرة، رغم تعرضه إلى عارض صحي.

وأشاد مروان الحتاوي، مدرب منتخبنا بتحقيق يوسف المطروشي وسالم غالب، رقمين جديدين بالمونديال، وقال: النتيجة رائعة ومرضية، والمطروشي يتطور بشكل رائع، ويسير في الطريق الصحيح.

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