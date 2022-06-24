4 بطولات عالمية لـ«دوري محترفي الجوجيتسو» في 3 أيام

المصدر: أثينا - وام

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نجحت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مؤخراً في إقامة 4 بطولات للدوري العالمي في 3 قارات خلال 3 أيام فقط، استضافتها البرتغال واليونان والبرازيل وكوريا الجنوبية، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن الرابطة توفر أفضل بيئة تنافسية لكل لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في العالم من خلال بطولاتها التي يجري تنظيمها بأسلوب احترافي، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وأنه على ضوء ذلك تحظى البطولات بإقبال كبير من منتسبي هذه الرياضة في كل دولة، وأن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لكل محطاتها، وتعليمات مستمرة بالتطوير الدائم وتوسيع قاعدة الانتشار، وأن هذه التعليمات تسهم في التطوير الدائم لبطولات الرابطة على مستوى الكم والكيف.

وقال البحري: «بطولات أبوظبي حول العالم هي أفضل دعاية للإمارات ومشروعها الناجح في رياضة الجوجيتسو، حيث أصبحت أبوظبي معروفة، واسمها متداول بأنها عاصمة الجوجيتسو في العالم.

وأصبحت الروابط قوية بين الإمارات وبين كل محبي رياضة الجوجيتسو في العالم من خلال بطولاتنا في مختلف القارات، ونحن فخورون بذلك، وسوف تستضيف إمارة الفجيرة قريباً بطولة الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو يومي 2 و3 يوليو المقبل، حيث سيتم إغلاق باب التسجيل للمشاركة فيها في تمام الساعة 12 مساءً من يوم 27 يونيو الجاري».

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