أحمد الشميلي مشرفاً على إسطبلات «غراند ستاند» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سيتولى المدرب الإماراتي الصاعد أحمد الشميلي الإشراف على إسطبلات غراند ستاند التابعة لنادي دبي لسباق الخيل، وذلك في أعقاب تحقيق الشميلي أداءً رائعاً الموسم الماضي 2021 - 2022 شهد 8 انتصارات وحصد جوائز مالية بلغت 1.897.861 درهماً.

وعلى الرغم من أن الشميلي شق طريقه متمهلاً منذ بدء مسيرته المهنية خلال الموسم 2016 - 2017 بخمس مشاركات فقط إلا أن انطلاقته كانت بثبات وتطور مستدام. فاز الشميلي للمرة الأولى في سنته الثانية كمدرب ولم يتراجع، مواصلاً مسيرته التصاعدية عقب ذلك بإسراج 18 فائزاً، 8 منهم في الموسم الماضي الذي شهد أفضل إنجازاته كمدرب بحلول جواده «ديزرت ويزدم» وصيفاً بسباق جودلفين مايل (الفئة 2) في أمسية كأس دبي العالمي.

أسرج الشميلي حتى الآن 265 جواداً خلال مسيرته وفازت خيوله في 19 سباقاً ونالت المركز الثاني 18 مرة فيما حققت المركز الثالث 15 مرة خلال سنواته الست كمدرب محترف، وجاء فوزه الأول في سباقات الفئات مع «ديزرت ويزدوم» في سباق برج نهار في حفل سوبر سترداي الأخير، ليكشف عن تألق ابن «دباوي» البالغ من العمر 4 سنوات والذي كان يتدرب سابقاً في جودلفين بإشراف شارلي أبلبي.

وسيتولى الشميلي المهمة بعد تعيين المدرب الوطني وعميد المدربين في الدولة علي راشد الرايحي مستشاراً لنادي دبي لسباق الخيل للاستفادة من خبراته بعد أن صنع اسماً ومجداً للإسطبل على مدى السنوات الماضية حقق خلالها إنجازات تاريخية متضمنة الحصول على لقب بطولة المدربين في أكثر من مناسبة، وشغلت خيوله المركز الأول 457 مرة متضمنة الفوز في أمسية كأس دبي العالمي.

تأكيد

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن تعيين أحمد الشميلي مدرباً في إسطبل جراند ستاند يأتي في سياق الجهود لتمكين الكوادر المواطنة الشابة والموهوبة وتهيئة الفرص أمامهم، وتشجيعهم على الانخراط في مختلف مهن الفروسية، وتوفير كل الممكنات التي تعينهم على الارتقاء بالقدرات والأداء، واستحق الشميلي الفرصة بفضل مهارته ومثابرته كمدرب نجح في تحقيق أقصى استفادة من الخيول الموجودة لديه.

وكان موسمه الماضي رائعاً بتحقيقه 8 انتصارات من إجمالي 79 مشاركاً فقط، مسجلاً معدل انتصارات مميزة ونأمل أن تساعده النقلة إلى إسطبلات جراند ستاند في الاستفادة من المرافق المتطورة، ونتمنى له كل التوفيق للمضي قدماً في هذا الفصل الجديد، والاستفادة التامة من هذه الفرصة«.

ومن جانبه قال الشميلي:»الشكر لنادي لدبي لسباق الخيل لمنحي الثقة والفرصة للعمل في إسطبلات جراند ستاند وآمل أن أكون عند حسن الظن ومستوى التوقعات وانتهاج مسيرة رائعة مثل القائد السابق المدرب علي راشد الرايحي، وتحظى إسطبلات جراند ستاند بسمعة معتبرة في السباقات وتقع على عاتقي الآن مسؤولية الحفاظ على إرثها كواحدة من الإسطبلات الرائدة في الدولة، وعلينا مواكبة نمو السباقات المحلية والازدهار الكبير الذي نشهده حالياً، وتستضيف الدولة سباقات عالمية رفيعة وتجذب سنوياً أفضل الملاك والمدربين والخيول من كافة أرجاء العالم.

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