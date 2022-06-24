2036 مشاركاً في فعاليات اليوم الأولمبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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شهدت فعاليات اليوم الأولمبي الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي، مشاركة 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع، وعدد من الاتحادات الرياضية تحت شعار «الرياضة من أجل السلام».

وشملت الفعاليات التي أقيمت بنادي ضباط شرطة دبي أنشطة رياضية وتراثية وترفيهية، مع مشاركة مبادرة «الروح الإيجابية» التابعة لشرطة دبي، والتي تتماشى أهدافها مع أسس وأهداف الحركة الأولمبية لتعزيز مبادئ الصداقة والتميز والاحترام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

وشاركت الفرقة الموسيقية والخيالة بشرطة دبي في اليوم الأولمبي، مع إقامة عروض رياضية لألعاب المبارزة والريشة الطائرة والكاراتيه والكرة الطائرة والدراجات والكريكيت وتنظيم ماراثون للجري، كما شاركت مجموعة من أصحاب الهمم في فعاليات الحدث.

وحصل المشاركون في الفعاليات على شهادات تقدير تحمل توقيع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

فخر

وأعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن فخرهم وسعادتهم باستضافة فعاليات اليوم الأولمبي في نادي ضباط شرطة دبي.

مشيداً بجهود اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصهم على تعزيز ودعم توجهات الحكومة في المجال الرياضي في صورة مبادرات وفعاليات تزخر بالمشاركين ومحبي الرياضة من كل الفئات والأعمار والثقافات في المجتمع.

وأكد معاليه، دعم شرطة دبي المستمر للمنتخبات الوطنية الرياضية، إيماناً بأهمية هذا المجال في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم.

منوهاً بدعمهم الكامل للأنشطة والفعاليات الرياضية، وحرصهم على تكريس ثقافة الرياضة ونشرها، عبر تشجيع وتحفيز الرياضيين في شرطة دبي للمشاركة وتطوير القدرات، وتمثيل المؤسسة والإمارة والدولة أمام أكبر وأمهر الفرق العالمية، سعياً خلف رفع علم الإمارات في المحافل الدولية، وتحقيقاً للريادة في كل المجالات.

أهمية

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أهمية التفاعل مع جميع البرامج والمبادرات والأنشطة التي تعزز دور الحركة الأولمبية، وتبرز القيم النبيلة للرياضة، بما يسهم في نشر روح التعاون والإخاء بين جميع أفراد المجتمع، إلى جانب نشر الثقافة الرياضية، انطلاقاً من دور اللجنة كعضو فاعل في اللجنة الأولمبية الدولية ومسؤوليتها في ترسيخ وإبراز قيمة الحركة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات.

وأشارت عزة بنت سليمان إلى حرص اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الاحتفاء بهذا اليوم المهم في مسيرة الحركة الأولمبية، لكونه حدثاً تتوحّد خلاله الجهود وتتشارك فيه الأهداف والغايات، وتتسابق فيه جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم من أجل التأكيد على المبادئ الأولمبية السامية، والتي تتمثل في الصداقة والتميز والاحترام.

وثمّنت عزة بنت سليمان الدور البارز الذي قامت به القيادة العامة لشرطة دبي في الحدث من خلال شراكتها المثمرة، واستضافة فعاليات اليوم الأولمبي في مقر نادي ضباط الشرطة بدبي، وتوفير جميع سبل النجاح والتميز التي أثمرت عن خروجه بهذه الصورة الزاهية، مع تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية على هامش الحدث.

كما تقدمت في الوقت ذاته بخالص الشكر والتقدير إلى جميع فرق عمل «ديب دايف دبي» لمبادرتهم وترحيبهم بالترويج لليوم الأولمبي قبل انطلاقه، مما أسفر عن وصول الدعوة لأكبر شريحة مجتمعية ممكنة.

حضر الفعالية المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والمقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية.

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