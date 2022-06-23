الحتاوي يهدي الإمارات رقمين قياسيين من موسوعة غينيس العالمية

المصدر: البيان

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تمكن البطل العالمي الدراج عبدالله سعيد الحتاوي من تحطيم رقمين قياسيين عالميين من غينيس للأرقام القياسية خلال أسبوع واحد، حيث خاض الحتاوي التحدي الأول في يوم الخميس السابق الموافق 16 يونيو بقيادة دراجته الهوائية فئة الأربعة عجلات و عليها (17) شخص محطما الرقم السابق و هو قيادة الدراجة وعليها (14) شخص، وعليها حاز على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أما التحدي الثاني والذي خاضه الحتاوي في نفس الأسبوع كان بيوم الأربعاء السابق الموافق 23 يونيو، وهو قيادة دراجته الرباعية بطريقة استعراضية على عجلتين لمسافة كيلوين و مائتين متر (2200) وهو يحمل على كتفه شخص محطما الرقم القياسي السابق والذي لم يتجاوز الخمسمائة متر (500)، وعليها حاز على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يذكر بأن الحتاوي بطل عالمي في مجال الاستعراضات البهلوانية على الدراجات النارية، وحقق العديد من البطولات العالمية و الإقليمية في المجال نفسه، و بهذين الإنجازين أضاف الى سجله رقمين قياسيين عالمين، حيث أنه في عام 2018 حطم الرقم القياسي السابق للاستعراضات البهلوانية على عجلتين حيث قاد دراجتيه بطريقة استعراضية على عجلتين لمسافة (60) كيلو متر محطما الرقم السابق و هو (55) كيلو متر.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بهذا الإنجاز العالمي بعد سنوات عديدة من التدريب والمشاركة في مختلف البطولات، وأضاف الحتاوي بأنه يهدي هذين الرقمين إلى دولة الإمارات، و أنه يشعر بالفخر كونه أكثر العرب تحقيقاً للأرقام القياسية في هذا المجال، ويؤكد بأن دولة الإمارات سباقة دائماً للأفضل، لذا فإن هذه الألقاب الثلاثة الثمينة من غينيس للأرقام القياسية ما هي إلا استكمال لقصة نجاح طويلة لإنجازات الدولة العالمية.

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