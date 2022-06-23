الخدمة الوطنية وألعاب القوى يستعرضان مبادرة جديدة لاكتشاف المواهب

المصدر: وام

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ناقش اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مع اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، سبل اكتشاف المواهب وتأهيلها من مجندي الخدمة الوطنية بمختلف ألعاب القوى.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون لرئيس اتحاد ألعاب القوى، أمس الأربعاء، حيث تباحثا إيضا حول الطرق غير النمطية للمساهمة في إعداد برامج رياضية تخدم التدريبات في الخدمة الوطنية، وامكانية إقامة بطولة سنوية تختص بألعاب القوى لمجندي الخدمة الوطنية يمكنها أن تفرز كفاءات تدعم المنتخبات الوطنية.

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