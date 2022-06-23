«ماراثون أبوظبي للرولر سكيت» ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقطب منذ تأسيسه في عام 2019 بإمارة أبوظبي أكثر من ألف متدرب من مختلف الفئات العمرية بما يعزز مكانته الرائدة في مجال تدريب وتأهيل الرياضيين والأبطال في رياضة التزلج على الصعيدين المحلي والإقليمي.

يستعد نادي «رولر سكيت» بأبوظبي لتنظيم ماراثون أبوظبي العالمي للرولر سكيت في شهر ديسمبر 2022 حيث سيتم استضافة أبطال محليين وعالميين ليكون بذلك أول ماراثون عالمي لهذه الرياضة على مستوى الدولة.

وقالت عذراء الصيقل مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي «رولر سكيت»: «الرولر سكيت» رياضة منتشرة وعلى نطاق واسع لدى مختلف الفئات العمرية، وهي تساعد على اكتساب التوازن البدني والنفسي.

وأشارت إلى أن النادي يشهد تطوراً ملحوظاً في تحقيق أهدافه.

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