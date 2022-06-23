185 لاعباً في «آسيوية الشطرنج الشاطئية»

المصدر: المالديف - وام

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افتتح هشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي للشطرنج أول بطولة قارية رسمية في تاريخ الشطرنج تقام على شاطئ جزيرة أوكلاس في جزر المالديف ضمن فعاليات مهرجان آسيا الغربية للأشبال والناشئين والشباب.

جاء ذلك في إطار سعي الاتحاد الآسيوي للشطرنج ومقره أبوظبي لإدراج اللعبة ضمن الألعاب الرياضية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية.

شارك في البطولة 185 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول هي كازاخستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، ونيبال إلى جانب جزر المالديف الدولة المضيفة.

وأكد الطاهر أن البطولة الشاطئية تجربة ناجحة بكل المقاييس تتوافق مع المعايير الأولمبية الآسيوية، ولهذا سيقوم الاتحاد الآسيوي للعبة بمخاطبة المجلس الأولمبي الآسيوي مع عرض تقديمي للعمل على أن تكون اللعبة ضمن الرياضات الأخرى لتعزيز تواجدها في الدورات متعددة الألعاب كما هو الحال في الدورة الآسيوية الصيفية الشاطئية والدورة الآسيوية للصالات المغلقة.

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