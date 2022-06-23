أصحاب الهمم يتألقون في صالات بني ياس

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظم نادي بني ياس لليوم الثاني على التوالي مجموعة من الفعاليات الرياضية المجتمعية المتنوعة لأصحاب الهمم تحت مسمى «أهلاً بالأبطال» والتي أقيمت في الصالة الرياضية المغلقة لنادي بني ياس.

وحمل ثاني يوم المزيد من الإثارة والحماس مع مجموعة كبيرة من التحديات المختلفة وممارسة معظم الرياضات البدنية بين أبناء مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحت إشراف مدربي ومشرفي نادي بني ياس.

وقدم نادي بني ياس لجميع المشاركين مجموعة من الهدايا التذكارية وقمصان نادي بني ياس وذلك تقديراً لأبطالنا الذين وضعوا بصمة كبيرة في عالم الرياضة وبمختلف المجالات الأخرى.

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