يوسف المطروشي يحقق رقماً جديداً للدولة في بطولة العالم للسباحة بالمجر

المصدر: وام

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حقق يوسف المطروشي سباح منتخب الإمارات رقماً جديداً للدولة في سباق 100 متر فراشة، في ختام مشاركته ببطولة العالم للسباحة التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بعدما حقق زمنا قدره 55.37 ثانية.

ونجح المطروشي في تحطيم رقمه السابق في نفس السباق في أقل من شهر والذي بلغ 55:85 ثانية وكان قد حققه خلال مشاركته في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بالكويت مايو الماضي، لينهي السباقين المخصصين له بنجاح حيث كان قد حقق زمنا قدره 51:58 ثانية في سباق 100 متر حرة رغم مروره بعارض صحي صباح يوم السباق.

ويضاف هذا الرقم الجديد للدولة الذي حققه يوسف المطروشي في سباق 100 متر فراشة، إلى الرقم الجديد الذي كان قد حققه زميله سالم غالب في سباق 200 متر حرة بنفس البطولة.

وأشاد رئيس البعثة جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، بما حققه كل من يوسف المطروشي وسالم غالب في بطولة العالم بالمجر، مؤكداً نجاح المشاركة الهامة للسباحين والتطور الملحوظ على أدائهم من بطولة إلى أخرى والدليل نجاح يوسف في تحقيق رقمين جديدين في بطولتين متتاليتين بسباق 100 متر فراشة، الأول في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بالكويت، والثاني ببطولة العالم.

وأكد أن العمل سيتواصل والاستعدادات الخاصة بكل سباح سوف تسير وفق برامجها الموضوعة من أجل المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونيا التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل.

ومن جانبه أكد مروان الحتاوي، مدرب منتخبنا الوطني، على قيمة مشاركة سباحينا المطروشي وغالب في بطولة العالم، وقال: "النتيجة مرضية لنا جميعا كجهاز فني وإداري للمنتخب الوطني، يوسف المطروشي يتطور بشكل كبير، ويسير في الطريق الصحيح، حقق رقما جديدا للدولة وله شخصياً، خاصة بعد العارض الصحي الذي تعرض له ليلة السباق الأول وفقد كثير من السوائل، ولكنه نجح في تعويض ذلك في السباق الثاني 100 متر فراشة".

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