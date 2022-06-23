سفارة الإمارات في نيودلهي تستقبل بعثة منتخب الدراجات

المصدر: نيودلهي - البيان

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استقبل الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الجمهورية الهندية، بعثة منتخبنا الوطني للدراجات عقب انتهاء مشاركتها في البطولة الآسيوية للمضمار، وأثنى على الإنجازات التي حققها المنتخب في البطولة وتمنى لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في رفع اسم الدولة عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني ضمت كلاً من المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة رئيسة البعثة، والكابتن عبدالله سويدان المدير الفني وحمد الطنيجي إداري المنتخب الوطني، وأحمد معيوف فني الدراجات، والمدلك جون.

وأشاد السفير أحمد البنا، بحسن أداء المنتخب الذي جاء لتمثيل دولة الإمارات في هذه البطولة وأعضاء المنتخب وهم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وسيف الكعبي وشيخه عيسى، وهدى حسين، وهنأ السفير أحمد البنا البطل يوسف ميرزا الذي تألق في البطولة الأسيوية وأحرز الميدالية الذهبية في سباق النقاط الخاص بالرجال.

وحقق يوسف ميرزا، ذهبيته الآسيوية الثانية في بطولة المضمار عقب الفوز بذهبية النقاط، وعادت البعثة، وكان في استقبالها عدد كبير من المسؤولين يتقدمهم رئيس الاتحاد منصور بوعصيبه، والأمين العام ياسر الدوخي.

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