إنقاذ سباحة أمريكية من الغرق في نهائي بطولة العالم

المصدر: أ ف ب

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أُنقذت الأمريكية أنيتا ألفاريس، بشكل دراماتيكي من قاع المسبح من قبل مدربتها، بعد أن أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الايقاعية في بطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

وقفزت الإسبانية أندريا فوينتس لإنقاذ ألفاريس (25 عامًا)، التي غرقت في قاع المسبح ولم تعد قادرة على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحر في السباحة الايقاعية ليلة الأربعاء.

وقالت فوينتيس "لقد كان الامر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك".

غطست فوينتيسن (39 عامًا) بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

وتابعت فوينتيس المتوجة بأربع ميداليات أولمبية "كنت خائفة لأني أعرف أنها لم تكن تتنفس، ولكنها بخير الآن".

ونُقلت ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي في المنشأة حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة.

وأصدر الفريق الأمريكي في وقت لاحق بيانًا من فوينتيس قالت فيه إن ألفاريس أغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.

وقالت الحائزة على 16 ميدالية في بطولات العالم: "أنيتا بخير. فحص الأطباء علاماتها الحيوية وكل شيء طبيعي: معدل ضربات القلب والأوكسجين ومستويات السكر وضغط الدم".

وتابعت "ننسى أحيانًا أن هذا يحدث في الرياضات الأخرى التي تتطلب قدرة عالية على التحمل. ماراثون، ركوب الدراجات وغيرها...لقد رأينا صورًا حيث لا يصل بعض الرياضيين إلى خط النهاية ويساعدهم آخرون في الوصول إليه...رياضتنا لا تختلف ولكنها في حوض السباحة".

وتشارك ألفاريس في بطولة العالم للمرة الثالثة، وسبق أن أغمي عليها أيضًا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

وانتقدت فوينتيس في حديث آخر رد الفعل البطيء لرجال الإنقاذ في بطولة العالم التي تختتم في الثاني من يوليو بعد قرابة أسبوعين من المنافسات.

وقالت "أعتقد أنها بقيت على الاقل دقيقتين من دون تنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئين بالماء. لكن تمكنا من اصطحابها إلى مكان جيد، تقيأت الماء وسعلت، لكن الأمر كان مخيفًا جدًا".

وأضافت "عندما رأيتها تغرق، نظرت إلى رجال الانقاذ ولكن رأيت أنهم مصدومون. لم يقوموا بأي ردة فعل. قلت لنفسي (هل ستغطسون؟) قمت برد فعل سريع وقلت لنفسي إنه لا يمكنني أن أتفرج".

وتابعت "لم أفكر في ذلك، قفزت. أعتقد أنها كانت أغرب وأسرع غطسة حرة قمت بها في حياتي المهنية. حملتها ورفعتها، كانت ثقيلة، لم يكن الأمر سهلا".

وأكدت فوينتيس أن ألفاريس ستخضع للراحة الخميس على أن يقرر الأطباء ما إذا ستكون جاهزة للمشاركة في نهائي الفرق الجمعة.

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