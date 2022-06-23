انطلاق نشاط «دبي لأصحاب الهمم» الصيفي

المصدر: دبي - البيان

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم أمس النسخة السادسة لنشاطه الصيفي 2022 تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 250 منتسباً، والذي يشتمل على 280 فعالية.

ويقام غداً يوم رياضي يشتمل على ألعاب ترفيهية تنافسية، حيث أعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت للمشاركين، إضافة إلى مسابقات ثقافية وفنية من أجل شغل أوقات أصحاب الهمم في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، والتعريف أيضاً بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة أن الورش التخصصية المتعددة ستفتح آفاقاً وفرصاً من أجل اكتشاف مواهب «أصحاب الهمم» والعمل على تطويرها في حياتهم العملية، مبيناً أن النشاط الصيفي يعد منصة لاستثمار أوقات الفراغ في فصل الصيف وتحويل هذه الطاقات إلى إيجابية.

وقال: إن النشاط الصيفي يحظى بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة على رأسها هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة واعدة من المتطوعين حتى تحقق النسخة السادسة جميع الأهداف التي تقام من أجلها، وصولاً إلى ما يصبو إليه كل مشارك.

من ناحيته أعرب حارب مال الله لاعب ألعاب القوى بالنادي عن سعادته بالمشاركة في النشاط الصيفي بتنوع أنشطته، والذي سيعود بالعديد من المكاسب على المنتسبين في الدورة السادسة.

وأشار إلى أن المشاركين يسعون خلال النشاط الصيفي من أجل كسب مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية وفق النهج المرسوم لتحقيق الأهداف المنشودة للنشاط الصيفي.

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