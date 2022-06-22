تعاون بين اتحاد الجوجيتسو و(أدنوك)

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن أحدث مبادراتهما المشتركة، والتي تتضمن برنامجاً تدريبياً لموظفي (أدنوك). وتأتي المبادرة انطلاقاً من الشراكة المتميزة، التي تجمع اتحاد الجوجيتسو و(أدنوك)، والتي تهدف لدعم الرياضيين، وتعزيز حضور رياضة الجوجيتسو.

ومن خلال المبادرة، سيتمكن موظفو (أدنوك)، من حضور حصص تدريبية أسبوعياً، تتيح لهم رفع قدراتهم وكفاءتهم على البساط، وتمهد لهم طريق الالتحاق بركب محترفي هذه الرياضة، والمشاركة في البطولات، كما تسهم مثل هذه المبادرات، في تشجيع مختلف فئات المجتمع، على اعتماد أنماط حياة صحية ونشيطة.

كما أعلنت (أدنوك) عن تشكيل فريقها الخاص للمشاركة في الفعاليات الرسمية، التي يُنظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ما يعزز المساعي المبذولة لإعداد ودعم أبطال في واحدة من أسرع الرياضات نمواً في العالم.

وتستند هذه المبادرات على الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، والتي تتيح لأدنوك رعاية بطولات الجوجيتسو، وتؤكد التزام الشركة الكامل بالنهوض بالمشهد الرياضي والمواهب المحلية في الدولة.

إضافة

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تمثل أدنوك إحدى أبرز الشركاء والجهات الداعمة لفعاليات الاتحاد، ورؤيته في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو في مُختلف أنحاء الدولة، وترسيخ تفوق الدولة في اللعبة عالمياً. وحرصت الشركة أيضاً على تشجيع أفرادها دائماً على ممارسة هذه الرياضة واحترافها، إيماناً منها بأثرها الكبير في شخصية وأداء الممارسين».

وأضاف: «نحن متحمسون لانضمام موظفي أدنوك إلى فعالياتنا، ونثق بأنهم سيشكلون إضافة مهمة لبطولاتنا. وبات موظفو الشركة من الآن، يمتلكون خارطة طريق واضحة نحو التنافس في المسابقات العالمية».

وأشاد الدكتور سيف سلطان الناصري رئيس دائرة الموارد البشرية للمجموعة في أدنوك، بالشراكة الراسخة مع أحد أهم الاتحادات الرياضية المحلية، التي أصبحت عنواناً للنجاح والتميز، وتقديم الدعم لمبادراته وأنشطته التي تستهدف ترسيخ ريادة وتفوق الإمارات على صعيد الجوجيتسو بشكل خاص، والرياضة بشكل عام.

وأضاف أن أدنوك واتحاد الإمارات للجوجيتسو، يجتمعان تحت مظلة واحدة من الأهداف المشتركة، تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين شباب الإمارات، وتذليل العقبات أمامهم، وتأهيلهم للعب دور مؤثر في مختلف المجالات والساحات.

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