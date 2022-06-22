استقبال حافل لمنتخب رفعات القوة بطل آسيا

المصدر: دبي - البيان

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وجدت بعثة منتخبنا الوطني لرفعات القوة المتوج ببطولة آسيا وأوقيانوسيا التي أقيمت بكوريا الجنوبية استقبالاً حافلاً إلى عودتها إلى الدولة أمس.

كان في استقبال البعثة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية وعبدالعزيز الحصان الشامسي مدير إدارة الرياضة التنافسية بالهيئة العامة للرياضة وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية.

وقد نالت البعثة الثناء الكبير من القيادات الرياضية أثناء الاستقبال لما حققوه من أداء في منافسات البطولة على مستوى الناشئين والكبار، والذين حققوا 18 ميدالية بواقع عشر ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات وذهبية الفرق متفوقين على تسعة عشر منتخباً هم قوام المنتخبات التي شاركت بالبطولة.

وأعرب محمد فاضل الهاملي عن فخره بأبناء منتخبنا الوطني لرفعات القوة الذين رفعوا اسم الوطن باحتلال منصات التتويج في جميع فئات اللعبة. وأضاف، إن الدعم الكبير من القيادات الرشيدة كان دافعاً قوياً للتفوق على أبطال العالم.

وقال الهاملي: «أهمية هذه البطولة أنها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وأن وجود أبطال من الشباب وحصولهم على ميداليات ذهبية من المشاركة الأولى لهم في مثل هذا المحفل الكبير هو رصيد كبير لهم ولمستقبلهم».

وقال: «كنا نخطط ونسعى لتواجد الشباب في مثل هذه المنافسات عالية المستوى، حيث لم يأتِ تفوقهم من فراغ. بل كان بفضل دعم الأندية واللجنة البارالمبية من خلال مشاركة الشباب في البطولات المحلية».

إشادة

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية بالدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني والإداري.

وأضاف: «إن أهمية الإنجاز ينبع من أنه تتويج على رأس قارتين وليس إقليماً أو قارة وحيدة، مما يؤكد على أهميّة الإنجاز الذي تحقق في كوريا الجنوبية».

دعم

وأعرب لاعبنا المخضرم وقائد المنتخب محمد خميس عن سعادته الغامرة بالإنجاز الشخصي، والذي كان بمثابة بداية التعويض عن فترة الإصابة الماضية.

وقال: «إن سعادته الأكبر بإنجاز لاعبين ولاعبات المنتخب الوطني وخاصة الناشئين الذين حققوا الذهب في أول مشاركة لهم، وأن نصيحته لهؤلاء الشباب الواعد دائماً هي الاهتمام بالتدريب والتحضير المكثف لخوض مثل هذه المحافل خاصة، ونحن مقبلون على بطولة العالم التي ستقام على أرض الوطن نهاية العام الحالي».

بينما عبّرت اللاعبة الشابّة عائشة المطيوعي عن سعادتها بالفوز بثلاث ميداليات ذهبية.

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