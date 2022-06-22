منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة «أولان باتور»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجرى اليوم قرعة بطولة منغوليا غراند سلام للجودو، التي تستضيفها العاصمة «أولان باتور» التي تنطلق غداً وتستمر حتى إلى الأحد المقبل، بمشاركة 257 لاعباً ولاعبة من 30 دولة.

ويخوض منتخبنا الوطني للجودو هذه النسخة من البطولة بلاعبين اثنين هما جريجور أرام في وزن «تحت 90 كجم» وماجو معروف في وزن «فوق 100 كجم».

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البطولة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف و3 لاعبين آخرين هم: جور شغيلي، وسعيد النقبي، وتاتا نوجزاري، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة في منغوليا استعداداً للمشاركات المقبلة.

وعقب انتهاء البطولة، ينتقل منتخبنا إلى إسبانيا لإقامة معسكر قصير آخر استعداداً لبطولة المجر غراند سلام التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو المقبل.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو باتولجا خلتما رئيس اتحاد الجودو المنغولي في رسالة نقلها ناصر التميمي بمناسبة عودة منغوليا لاستضافة بطولات الاتحاد الدولي للجودو في ضوء الاتفاقية الموقعة على هامش بطولة أبوظبي غراند سلام الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز