«محاربي الإمارات» تحتفي بالنسخة 30

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، عن أن النسخة رقم (30) الدولية، و(31) العربية، والمقرر إقامتهما يومي 2 و3 من يوليو المقبل في احتفالية بمناسبة تنظيم هذا العدد من النسخ خلال فترة وجيزة، وأن هذا يمثل جزءاً من النجاح الكبير للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقام النسختان في صالة الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي بحضور شركة خاصة من هوليوود لتصوير النزال الذي سيجمع بين البطل الأردني علي القيسي والكندي جي سي ارنت في أقوى النزالات في النسخة الدولية، إضافة إلى نقل الحدث على قناة يو اف سي باث وقناة أبوظبي الرياضية مع متابعة إعلامية من المنصات المهتمة برياضة الفنون القتالية المختلطة في العالم.

كما ستشهد النسخة الدولية نزالاً رئيسياً ثانياً يجمع بين فينيسيوس دي اولفييرا والعراقي علي طالب، كما تتضمن النسخة العربية 3 نزالات رئيسية قوية.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة أن «محاربي الإمارات» باتت جزءاً من نجاحات الرياضة الإماراتية والعربية، وقال «لنا الفخر بأننا جزء من مشروع وطني، وصل إلى العالمية في أقل من 3 أعوام انطلاقاً من العاصمة أبوظبي».

وقال: «نتذكر انطلاقتنا التي كانت في 29 يناير 2019 لقد بدأنا في وقت صعب، ولكننا نجحنا في تخطي كل الصعوبات خصوصاً خلال تفشي فيروس كورونا، لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها، واستطعنا خلال 3 سنوات من إضافة العنصر النسائي للبطولة، وأشهرنا النسختين العربية والأفريقية، وماضون نحو إضافة بطولة رابعة ضمن السلسلة، بالتأكيد يحق لنا الاحتفاء بهذه النجاحات من خلال النسخة رقم 30».

ولفت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» إلى أن النسخة (30) ستشهد احتفالاً رياضياً كبيراً.

وأشار درويش «إلى أن النسخة 31 ستستقطب الأضواء كذلك نظراً لأن العديد من الأسماء الجديدة في الساحة العربية ستكون موجودة»، وقال: «نحن أمام نسخة ستضم كوكبة من المواهب العربية التي سيكون لها شأن في المستقبل، وتتضمن المنافسة على 3 أحزمة، كذلك نستقبل المشاركين السابقين في حال كانوا يريدون اختبار قدراتهم مجدداً».

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