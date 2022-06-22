نجم هوليوود «توني جا» في بطولة سيسادا الدولية للكيك بوكسينغ

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي إقامة 10 فعاليات رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة خلال نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق بدبي.

وتتصدر بطولة سيسادا الدولية للكيك بوكسينغ قائمة الفعاليات التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بدبي، وتقام البطولة يوم السبت 25 يونيو في قاعة أرينا بمدينة جميرا، والتي يحضرها نجم هوليوود العالمي الملاكم التايلاندي توني جا بطل فيلم أونغ باك.

ويتنافس في البطولة نخبة من أقوى أبطال الكيك بوكسينغ في العالم من الصين وفرنسا وإيطاليا وبيلاروسيا وتركيا وإيران وغيرها، وتشهد البطولة إقامة 15 نزالاً، سيكون أبرزها النزال الرئيسي بين البيلاروسي ديزنيس زوييف بطل العالم 2014 الذي هزم العديد من اللاعبين المشهورين على مستوى العالم، وسيواجه الفرنسي جيريمي باييه الذي فاز بالحزام الذهبي العالمي من اتحاد «دبليو بي إم إف» للمحترفين في الملاكمة التايلاندية وحزام الذهب العالمي لبطولة «دبلو إم أو» العالمية للملاكمة التايلاندية، وحافظ على لقبه العالمي لثلاث سنوات متتالية منذ أكتوبر 2019.

كما يتواجه الفرنسي فلورنت كاوتشي مع الإيراني كامبيز عبدالله في وزن 90 كيلوغراماً، كما يواجه الفرنسي رايان فاليرس الإيطالي ستيفانو كابوني، ويتواجه الإيراني بيجمان أنصاري مع علي خان محمدي، كما يواجه الفرنسي راشيد حميل الإيراني هادي صفاري، والفرنسي أليكسيس نيكولاس الإيراني محمد أمير، والمغربي وليد الكحيل الإيراني حسن، ويواجه الأمريكي آرون زاكون الإيراني مهدي أسعدي، والفرنسي رافايل رايبين الإسباني خايزر حيات، والفرنسي مارتن ستيفن مع أخميدوف، ويلتقي الصيني ليونغ مع الجنوب أفريقي ستانلي، ويلتقي الصيني تويرادو مع شاريبوف، والصيني ألاتينغ باوليجاو مع الإيراني سيد علي موسافي، والصيني سيجوريلنغ مع الإيراني نيما سارشام، كما يقام نزال للسيدات، حيث تواجه الفرنسية روجيري مايون الإيرانية سهيلة مانصوريان.

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كما تقام بطولة «إف سي سي» للملاكمة يوم الجمعة 24 يونيو في نادي «في آي سي» للياقة البدنية للرجال بمنطقة القوز 3، والتي تشهد 8 نزالات في مختلف الأوزان، حيث يتنافس في الوزن الخفيف الفلبيني جوفر مونتانو ضد الإندونيسي آري أجوستيان، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني كي جي ناتوبلاج ضد التايلاندي أتانون كونلاونج، وفي وزن كروز يتنافس الإيطالي اليسيو بيسوتي ضد الهندي صني لالواني، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني جون ري فيلار ضد الأوغندي لورانس سيكاتي، وفي وزن الذبابة السوبر يتنافس الياباني توشيهيكو إيرا ضد الإندونيسي فرانسيسكوس روديمان نوبي، وفي وزن خفيف الثقيل يتنافس الكويتي عبدالله حمو ضد الكاميروني جوي جيفتر شونجونيو، وفي وزن الريشة يتنافس الفلبيني جوري نودا ضد الفلبيني رومولو ميندوزا، وفي وزن الوسط يتنافس الفلبيني مارك جون كانيسيو ضد الفلبيني آلان بيودينا، وفي وزن سوبر لايت يتنافس الأوغندي دانيال سيبويا ضد الكوبي رودريغيز ليسيا.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتيكس الصيفي للسباحة التي تقام يومي السبت 25 والأحد 26 يونيو من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7:30 مساءً، ويشارك فيها 591 سباحاً وسباحة من 19 أكاديمية من بينهم 7 أكاديميات من خارج الدولة، يتنافسون في الفئات العمرية من عمر 9 سنوات إلى 18 سنة.

وتقام منافسات النسخة الرابعة من بطولة «ملك الطاولة» الدولية لمصارعة الأذرع التي تنظمها آول إن سبورتس للخدمات الرياضية يوم السبت في ذا سبيس مجمع دبي للاستثمار 2 تشهد مشاركة 6 من أقوى مصارعي الأذرع في العالم في اللعبة من بينهم بطلا العالم الكندي ديفون لارات والجورجي ليفان ساجيناشفيلي.

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كما تقام 3 سباقات للجري في مختلف المناطق بدبي، أولها سباق صحاري للجري الليلي الذي تنظمه شركة الصحارى للخدمات الرياضية يوم السبت 25 يونيو بنادي المرموم لسباقات الهجن، ويمتد لمسافات 11 كيلومتراً و1 و2 كيلومتر، ويشارك فيه أكثر من 300 متسابق، كما يقام سباق «كيو 2» للجري الليلي في مضمار ميدان، ويقام سباق وافي الصيفي للجري الذي يقام داخل مركز وافي سيتي للتسوق يوم الأحد 26 يونيو.

وتقام بطولة سكيتراتي الثالثة للتزلج بالعجلات في الصالة المغطاة بنادي الوصل الرياضي في منطقة الجداف والتي تشمل التنافس للفئات من عمر 3 أعوام إلى 17 سنة، ويشارك فيها 200 متسابق ومتسابقة، كما تقام فعاليات مغامرات تب فاكتور للسيدات في نادي تيب فاكتور بمنطقة جي بي آر، ويقام كأس تك للريشة الطائرة للمؤسسات يوم الأحد 26 يونيو في مركز برايم ستار الرياضي بمنطقة القصيص 2 رجال زوجي، و2 مختلط.

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