اتحاد التنس ينظم ورشة تدريبية لنشر ثقافة اللعبة

المصدر: أبوظبي-البيان

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نظم اتحاد الإمارات للتنس وبالتعاون مع أكاديمية EFT في العاصمة أبوظبي، ورشة تعريفية عن رياضة التنس بمشاركة 95 لاعباً ولاعبة ضمن توجهاته الرامية لنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

حضر الورشة شماء القمزي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد وشملت الورشة التعريفية إقامة فعاليات رياضية متنوعة ونشاطات ترفيهية إضافة إلى توزيع جوائز عينية على المشاركين

ومحاضرة سلطت خلالها شماء القمزي الضوء على أهمية ممارسة الرياضة عموماً ومنها رياضة التنس وأهمية ممارستها كرياضة ذات فوائد بدنية وفنية وذهنية وتاريخ رياضة التنس في الإمارات وأهداف اتحاد اللعبة بتطويرها ونشرها في أبوظبي ودعت اللاعبين واللاعبات إلى التسجيل في موقع الاتحاد الرسمي خصوصاً وأن معظمهم في مقتبل العمر، وقالت إن البداية تبشر بالخير ويتطلع اتحاد التنس إلى المزيد من التعاون المشترك مع الأكاديميات لنشر ثقافة ممارسة التنس وتطويرها واستكشاف المواهب وبما يساهم بتطوير اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب مستقبلاً.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات في هذا التجمع الرياضي يبشر بانتشار واسع ينتظر التنس في العاصمة أبوظبي، مؤكداً أنه سيتم إعفاء المسجلين الجدد في موقع الاتحاد من الرسوم لتشجيعهم على الانضمام لأسرة التنس والمشاركة في البطولات المقبلة، كاشفاً أنه سيتم تنظيم بعض البطولات التصنيفية في شهر سبتمبر المقبل.

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