ارتفاع حجم الاستهلاك الرياضي في الصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت المنتجات الرياضية في الصين إقبالا واسعا من المستهلكين خلال مهرجان التسوق "18 يونيو" هذا العام. ومثلت الأحذية والملابس الرياضية، ومعدات اللياقة البدنية المنزلية والخارجية، أكثر المنتجات الرياضية استهلاكا، بحسب صحيفة الشعب المحلية.

وتظهر بيانات الاستهلاك المتعلّقة بالموجة الأولى من "مهرجان التسوق" الصادرة عن متجر "تيمول"، ارتفاع مبيعات المنتجات الخاصة بالتخييم بأكثر من الضعف. كما سجل توريد وشراء الملابس الواقية من الشمس للرجال زيادة بارزة، حيث مثّلت المنتج الأكثر شعبية في ملابس الأنشطة الخارجية، محققة زيادة تقارب 50٪ على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، نمت مبيعات منتجات الصيد بشكل ملحوظ، مع تزايد شعبية صيد الأسماك بين الشباب. وزاد حجم مبيعات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في انتاج سلع الهواء الطلق، على منصة جينغ دونغ خلال مهرجان التسوق "18 يونيو".

وأسهم البث المباشر للأنشطة الرياضية على الإنترنت، في تحفيز المزيد من الناس على ممارسة الرياضة. حيث تضاعف حجم مبيعات أكثر من 1800 علامة تجارية مثل "آنتا"و"فيلا"على منصة جينغ دونغ مقارنة بالعام الماضي بين 24 مايو و18 يونيو، ونما حجم مبيعات أحذية الجري وأحذية كرة السلة بـ 150٪ على أساس سنوي.

ومع تنوع احتياجات الناس للرياضة، حظيت عدة منتجات أخرى بإقبال متزايد من المستهلكين، مثل مرايا اللياقة الذكية والصحون الطائرة وبنادق اللفافة.

وبات المجتمع الصيني اليوم يولي أهمية متزايدة لممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية. كما أسهم تفشي وباء كورونا في زيادة مستوى وعي الناس بالعلاقة بين التمارين والصحة.

وأظهر التقرير المتعلق باللياقة البدنية في الصين للعام 2021، الذي صدر في 13 يونيو الجاري، تعافي الصناعات المرتبطة باللياقة البدنية تدريجيا منذ بداية العام الماضي، وازدياد عدد الممارسين للرياضة للعام الخامس على التوالي.

وقد باتت الرياضة وتحسين اللياقة البدنية للشعب سياسة وطنية منذ أن تبنى مجلس الدولة منذ 8 سنوات قرار " آراء حول تسريع تطور صناعة الرياضة وتعزيز الاستهلاك الرياضي" في العام 2014.

وتعكس بيانات الاستهلاك الرياضي لمهرجان التسوق "18 يونيو" إمكانات النمو الهائلة للاستهلاك الرياضي في السوق الصينية، وازدياد وعي المجتمع بالصحة واللياقة البدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز