«الطائرة» ينظم ورشة عمل للأندية السبت

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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ينظم اتحاد الكرة الطائرة ورشة عمل لجميع الأندية، لشرح خطة عمل الاتحاد، ونظام المسابقات للموسم الرياضي الجديد 2023-2022. وتجرى أعمال الورشة في الخامسة مساء السبت المقبل، في قاعة النخيل 3 و4 بفندق موفنبيك بر دبي، وتم توجيه الدعوة إلى جميع الأندية لحضور الورشة، والتي يسعى من خلالها مجلس إدارة الاتحاد لترسيخ مبدأ الشراكة مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد من خلال دورته الانتخابية 2020– 2024.

وجاء قرار الاتحاد لتنظيم هذه الورشة، لاطلاع الأندية على كل ما يخص اللعبة من حيث طرق نشرها وتطويرها من أجل النهوض بها ووصولها إلى الغايات المرجوة.

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