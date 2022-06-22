فيتز باتريك يقترب من ختام «دي بي وورلد» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم الإنجليزي مات فيتز باتريك إلى المركز الثالث في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليقترب من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل، والتي سبق أن توج بلقبها مرتين خلال مسيرته.

جاء تقدم اللاعب بواقع 26 مركزاً ليستقر بالمركز الثالث في ترتيب جولة «دي بي وورلد»، بعدما استفاد من فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة العريقة، لينهي المنافسات برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ويحصد 1.665 نقطة رفع بها إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 2.246.7 نقطة.

وجوه مألوفة

ويُعتبر فيتز باتريك من الوجوه المألوفة في دبي والإمارات، وهو الذي شق طريقه نحو العالمية من هنا، عندما كان يشارك في بطولات الهواة ثم المحترفين ويخوض التدريبات بفضل ما تزخر به الإمارات من منشآت متطورة عالمياً في رياضة الغولف، قبل أن يصبح من أفضل لاعبي العالم، وهو الذي توج بلقب بطولة جولة «دي بي وورلد» عامي 2016 و2020.

صدارة

وخرج الأمريكي ويل زالاتوريس بمكاسب رغم حلوله بوصافة بطولة أمريكا المفتوحة برصيد 5 ضربات تحت المعدل، بعدما جمع 870 نقطة، وضعته في صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد» هذا الموسم، بمجموع 2.572.8 نقطة، ليزيح الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي جاء خامساً في البطولة الأمريكية ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب جولة «دي بي وورلد» برصيد 2.366.1 نقطة.

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