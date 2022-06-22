منتخب الجوجيتسو يواصل تحضيرات «عالمية برمنغهام»

المصدر: دبي – البيان

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يستعد منتخبنا الوطني للجوجيتسو لخوض غمار منافسات الدورة الـ 11 من الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام بولاية ألباما في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يمثلنا في المنافسات التي تقام يومي 15 و16 يوليو بمقر الكلية الجنوبية كل من فيصل الكتبي 85 كغ، ومحمد السويدي 69 كغ، ومحمد العمري 77 كغ، وشما الكلباني 63 كغ.

ويسعى منتخبنا الوطني لتكرار إنجاز اللاعب فيصل الكتبي في النسخة الماضية للألعاب العالمية ببولندا عام 2017 وتتويجه بطلاً للمسابقة وحصوله على الميدالية الذهبية، وحصده كذلك فضية الوزن المفتوح.

معنويات عالية

وأكد فيصل الكتبي على دخول المنتخب الدورة بمعنويات عالية بعد الإنجاز السابق بالنسخة الماضية.

وأضاف: مع إنهاء المنتخب الموسم الرياضي الماضي بالمركز الثاني عالمياً، وبعد الانخراط بالمعسكر التدريبي المقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للبطولة، عقب الانتهاء من المعسكر الأخير بالإمارات الذي استمر لقرابة الـ 30 يوماً، فإن منتخب الجوجيتسو جاهز وفي قمة التركيز فنياً وبدنياً للمشاركة في البطولة.

تأهل

وأشار الكتبي إلى أن التأهل إلى الألعاب العالمية لم يكن سهلاً، حيث جاء بعد خوض العديد من البطولات القارية والعالمية وجمع النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي تم تأهل أفضل 7 لاعبين بكل وزن للمشاركة فيها، مما يمنح جميع مسابقات الجوجيتسو قوة كبيرة على المنافسة وحصد الميداليات، مؤكداً في الوقت نفسه أن لاعبي منتخبنا الوطني المشاركين جميعهم أبطال للقارة الآسيوية إضافة إلى كونه بطلاً للنسخة السابقة، وهو الأمر الذي يبشر بتحقيق إنجازات جديدة باسم الإمارات في هذا المحفل العالمي البارز.

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