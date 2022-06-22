آلاف المشاركات في جلسة اليوم العالمي لليوغا بدبي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت آلاف السيدات من مختلف الأعمار والجنسيات في الاحتفالية السنوية الكبرى التي نظمتها القنصلية العامة الهندية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بمناسبة اليوم العالمي لليوغا، والتي تم تخصيصها للسيدات، وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي وعدد من مناطق دبي.

وحضر سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات جانباً من الفعاليات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، كما حضرت فوزية فريدون مدير قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، وشرياسي سينغ، الرياضية الهندية المشهورة وعضو الجمعية التشريعية بحكومة ولاية بيهار بالهند.

وقال سنجاي سودهير: «نتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكامل لتنظيم هذا الحدث، وإلى كل المؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث، وسعادتنا تتجدد كل عام مع تنظيم الاحتفالات باليوم العالمي لليوغا في دبي لنتشارك في دبي مع الملايين في مختلف دول العالم في هذا الاحتفال السنوي المتجدد، الذي يشهد زيادة في أعداد المشاركين فيه عاماً بعد آخر، ويعد ارتفاع عدد ممارسي اليوغا في دبي».

وثمن سودهير الدور الكبير الذي قام به مجلس دبي الرياضي في تيسير إقامة الحدث والترويج له، مبيناً أن نجاح الحدث في دبي وارتفاع أعداد المشاركين فيه يؤكد أن دبي قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية وأنها أصبحت علامة تجارية مميزة في مجال تنظيم الفعاليات.

وانطلقت الفعاليات في الساعة الخامسة مساءً في مركز دبي التجاري العالمي، وقام المشاركون بتنفيذ مجموعة من التمرينات البدنية الخفيفة التي استمرت لنصف ساعة، وبدأت بعدها حصص اليوغا المجانية التي قادتها عدد من معلمات اليوغا المحترفات من منظمة «آرت أوف ليفينغ» المتخصصة في المجال الإنساني والتربوي، من أبرزهن المعلمة ياشا، ودكتورة هيفاء محمد المتخصصة في اليوغا والمعالجة النفسية.

دعم

ووفرت اللجنة المنظمة للفعالية كل فرص النجاح للحدث الكبير من خلال الحرص على تحقيق كل عوامل الجذب التي يمكن أن تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة، حيث تم تحديد نقاط تجمع في كل منطقة، وذلك حرصاً على سرعة وصول المشاركين إلى مكان الفعالية وتفادياً لما يمكن أن يسببه وصول المشاركين بسياراتهم الخاصة من ازدحام، كما وفرت اللجنة المنظمة بعض المعدات الخاصة بممارسة اليوغا.

وحرص مجلس دبي الرياضي، على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لاستضافة هذا الحدث العالمي منذ إطلاقه عام 2015.

مبادرة

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً برياضة اليوغا، حيث يدعم تنظيم فعاليات مختلفة على مدار العام بالتعاون مع منظمي الفعاليات الرياضية، فقد أطلق المجلس مبادرة «يلا يوغا» التي تتضمن سلسلة فعاليات لليوغا المخصصة للسيدات، والتي أقيمت في أبرز المناطق السياحية بدبي بهدف نشر وتعزيز اليوغا بين السيدات.

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