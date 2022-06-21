«دبي البحري» يعزز مفهوم الصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطمأن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الحالة الصحية العامة للأفراد والعاملين في جميع الوحدات الإدارية بعد موسم طويل وحافل بدأ في شهر أكتوبر الماضي واختتم بنجاح بداية الشهر الجاري.

تأتي المبادرة في إطار حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإسعاد موظفيه والعاملين في الإدارات المختلفة وتعزيزاً لمبدأ ومفهوم الصحة والسلامة المهنية ضمن برنامج السعادة الوظيفية الذي يسعى من خلاله النادي للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل ،وامتداداً للجهود والخطوات التي أنجزت في الفترة الماضية التي تلت ظهور جائحة (كوفيد 19) ، حيث قام النادي بتوفير اللقاح لجميع الموظفين والعاملين، إضافة إلى أسرهم فضلاً عن إجراء الفحوصات الدورية في الكثير من الفعاليات والأحداث.

وتولى فريق متخصص من مستشفى (ميديور) - أحد أذرع مجموعة (في بي أس) للرعاية الصحية والذي تأسس في منطقة الكرامة بدبي منذ عام 2015 - قياس الحالة الصحية لجميع الموظفين من خلال الفحوصات العامة وتقديم استشارات مجانية بإشراف طبيب عام.

تعاون

وقالت هبة علي عبدالله من قسم تطوير الأعمال في مستشفى (ميديور) إن المبادرة المشتركة بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة المستشفى تأتي في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية المختلفة وسعياً نحو تأسيس علاقات وطيدة بينها.

وأشارت هبة إلى أن مستشفى (ميديور) قام بالمشاركة في عدد من المبادرات مع الأندية والمؤسسات الرياضية منذ تأسيسه عام 2015 في منطقة الكرامة مبدية سعادتها بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحد الصروح الرياضية المهمة في الإمارة وتقديم الخدمات والاستشارات الطبية

45001

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كان قد حصل على شهادة الأيزو 45001-2018 لإدارة السلامة والصحة المهنية بعد مطابقته المعايير من المؤسسة السويسرية (كيو اس زد) لخدمات إصدار الشهادات في شهر أبريل الماضي في إطار تنفيذ الخطط الطموحة التي تواكب أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027 ومن بينها تهيئة الظروف المناسبة للموظفين والعاملين وتحقيق المعايير التي تنسجم مع اتجاهات الجودة الشاملة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز