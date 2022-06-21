يوسف ميرزا يحرز ذهبية آسيا للمضمار في الهند

المصدر: دلهي - البيان

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حقق دراج منتخبنا الوطني يوسف ميرزا، الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالبطولة الآسيوية للمضمار المقامة حالياً في نيودلهي بالهند، بعد سباق شارك فيه أكثر 12 متسابقاً، ونجح يوسف ميرزا في خطف الميدالية الذهبية عقب تحقيق 69 نقطة متفوقاً على الدراج الكوري كيم ايرو، الذي حقق 61 نقطة، ثم جاء الياباني كوجيما، في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الثانية ليوسف ميرزا، ولدراجات الإمارات في تاريخها ببطولات المضمار، حيث كان قد سبق وحقق ميرزا ذهبية أيضاً في نفس الأمونيوم في نيودلهي أيضاً بالهند عام 2019 وعاد ميرزا بعد 3 سنوات ليحقق ميدالية آسيوية جديدة.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ 5 دراجين هم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وسيف معيوف، وفي السيدات تشارك بشيخة عيسى، وهدى حسين، وكانت الأخيرة قريبة من تحقيق مفاجأة آسيوية في أول مشاركة لها في البطولة الآسيوية للمضمار، قبل أن تخسر تقدمها في آخر 150 متراً.

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