الأمريكية كايتي ليديكي تحقق ميداليتها الذهبيّة الـ 17 في بطولات العالم للسباحة

المصدر: أ ف ب

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رفعت الأسطورة الأمريكية كايتي ليديكي ألقابها في بطولات العالم الى 17 بعد أن استعادت أمس الاثنين ذهبية سباق 1500 م في مونديال السباحة في بودابست.

وأنهت ليديكي السباق بزمن 15:30.15 دقيقة متقدمة بحوالي 15 ثانية عن أقرب منافساتها، مواطنتها كايتي غريمز (15:44.89 ث) والأسترالية لاني باليستر، التي حققت البرونزية (15:48.96).

وهذا اللقب العالمي الرابع لليديكي في هذه المسافة لتحقق الذهبية الـ17 في بطولات العالم بعد يومين من استعادتها أيضًا لقب 400 م.

قالت ابنة الـ 25 عامًا بعد الفوز "خضت سابقًا جيدًا، الهدف كان الحفاظ على السرعة".

في سن الـ 25 عامًا، تعتبر ليديكي متقدمة في العمر بالنسبة لمعايير سباحة المسافات الطويلة، وقالت في هذا الصدد "لن أقوم بذلك عندما أكون في سن الـ 36. من المذهل أن أصل الى النهائي في بطولة العالم في هذه السن، يعطينا ذلك جميعًا منظورًا صغيرًا".

وكانت ليديكي (25 عامًا)، المتوجة بذهبيتي 800 م و1500 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، خسرت اللقب العالمي لمسافة 1500 م العام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية بعد أن انسحبت من النهائي بداعي المرض، بعد أن حققت اللقب أعوام 2013، 2015 و2017.

واكتفت بطلة 2019 الايطالية سيمونا كواداريلا بالمركز الخامس الاثنين.

وتسعى ليديكي المتخصصة في المسافات الطويلة لتحقيق الثلاثية في بودابست، إذ تنافس أيضًا في سباق 800 م.

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